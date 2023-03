Pinterest: saiba pesquisar inspirações para seu tom de pele

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/03/2023 | 13:57



Com o objetivo de entregar ideias de beleza mais assertivas, o Pinterest trabalha com gamas predefinidas para que os usuários encontrem inspirações para seu tom de pele. Na prática, basta digitar um termo e depois selecionar a opção que mais combina com você. A seguir, veja como usar o recurso.

1. Acesse a lupa de pesquisa do Pinterest e digite a inspiração de beleza que você está buscando, por exemplo, “batom vermelho” ou “delineado colorido”.

2. Assim que o Pinterest retornar a pesquisa, aparecerá no topo da tela quatro diferentes tons de pele. Clique naquele que mais combina com o seu para ver as inspirações.

Na galeria, veja em capturas como pesquisar inspirações para seu tom de pele. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android e na versão desktop: