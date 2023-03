Rafa Brites e Felipe Andreoli compartilham fotos do primeiro aniversário do filho, Leon

06/03/2023 | 13:10



No último domingo, dia 5, Rafa Brites e Felipe Andreoli comemoraram o primeiro aniversário do filho caçula, Leon. A festa foi de um tema diferenciado para uma criança... O pequeno estava vestido de pagodeiro e o nome da celebração era Pagode do Lelele. Os jornalistas postaram fotos curtindo o dia.

Na legenda, Andreoli explicou que o aniversário de Leon aconteceu no dia 22 de fevereiro. Mas deixou claro que fizeram uma festinha para comemorar, depois de alguns dias, porque a mãe da criança insistiu. Um dos motivos que Rafa usou, é que o irmão mais velho, Rocco, de seis anos de idade, teve até fotos profissionais:

O Leon fez aniversário dia 22/02. Mas a Rafa Brites falou que ele merecia uma festa porque o Rocco teve festa de um ano COM ÁLBUM DE FOTOS. E que se um dia ele visse ia ficar ressentido... Ah tá... Beleza, amor. Você merece a festa. E ele também.

Já Brites, mostrou que é uma mamãe coruja e fez um textão falando da comemoração de Leon. A jornalista contou que ainda ia postar mais fotos da festinha do caçula do casal. Rafa encantou os internautas com uma imagem do bebê vestido de pagodeiro, com direito a um pandeiro de brinquedo.

Pagode de Le le le Leon! Um aninho de muita alegria, feijoada, família e amigos. Amanhã posto mais. Mas não guentei porque queria dividir com vocês essa alegria! Fazer uma festa para os mais chegados, com comidinha caseira, música ao vivo e essa decoração ownn!! Que delícia! Viva!

Nos comentários alguns amigos de Rafa falaram sobre a fofura do irmãozinho mais novo de Rocco, como Taina Muller, Thalita Rebouças e Marcella Fogaça. Na publicação, a jornalista ainda mostrou um vídeo de Leon tocando pandeiro.