Bruna Biancardi é criativa ao presentear Neymar Jr. com quadro de efeito holográfico

06/03/2023 | 13:10



Pode não ser o aniversário dele, mas Neymar Jr. ganhou um presentão! Bruna Biancardi decidiu presentar o namorado com um quadro que traz uma ilusão de ótica com o rosto do jogador de futebol e exibiu a obra de arte nas redes sociais.

Super criativa na hora de decidir o que dar para o amado, a influenciadora encomendou um quadro de moldura preta e dotado de grafites coloridos exibe uma imagem do rosto do atleta. Dependendo do ângulo que a pessoa olhar, também consegue ver Neymar Jr. criança.

A peça artística exclusiva foi criada pelo artista plástico Rich, da Frame Art Brasil, a pedido da famosa. Na legenda da publicação nos Stories do Instagram, Bruna agradeceu:

Obrigada por sempre colocar as minhas ideias em prática.

O efeito holográfico do retrato surpreendeu os internautas, que aclamaram o gosto de Biancardi para presentes.