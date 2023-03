Virginia Fonseca rebate críticas por preço elevado de produtos de maquiagem: Qualidade de importado

06/03/2023 | 13:10



Virginia Fonseca decidiu participar de uma dinâmica no Hora do Faro e foi surpreendia por um sósia do próprio marido, Zé Felipe. A influenciadora estava se arrumando no salão de beleza, quando Rodrigo Faro anunciou um show especial.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor se divertiu com o falso filho do Leonardo e ainda admitiu que o maridão é seu único artista favorito. No momento, Virginia ainda admite que o Gustavo parece com Zé Felipe, e aí, o que você acha?

E falando em salão de beleza, Virginia deu o que falar após o lançamento de sua linha de maquiagens sob a marca WePink. Os internautas detonaram a influenciadora por conta do preço dos produtos e a loira decidiu responder as críticas nas redes sociais:

- Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por eu lançar um produto com a qualidade de importado, começou a esposa de Zé Felipe.

Na sequência, Virginia também comentou sobre as comparações dos internautas com os produtos vendidos por Kylie Jenner e Rihanna:

- Por que elas podem e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença é que agora você pode ter um produto com qualidade de importado. Ele pode ser nacional, você encontra isso na WePink. E se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que fazer um produto com qualidade de importado é baratinho?

Tentando justificar o preço elevado da base de maquiagem comercializada pela WePink, Virginia seguiu revelando que o produto pode ser usado para beneficiar tratamento com a pele:

- Nossa base não é só make, é uma dermomake. Hoje você pode não se importar com sua pele, mas no futuro? Tinha tempos que eu, Virginia, não utilizava base para fazer minhas makes, usava protetor solar com cor, porque eu fazia minhas makes diárias normais com base normal e no outro dia minha pele estava lascada. Por isso, optava por fazer com protetor solar. Nossa base cuida da pele, e isso é um diferencial.