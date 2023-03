Joana Sanz quer se divorciar de Daniel Alves

06/03/2023 | 13:10



Parece que o casamento de Daniel Alves e Joana Sanz desandou de vez. Segundo informações do jornal Metrópoles, a modelo decidiu pedir o divórcio e já foi atrás até de um advogado para fechar os detalhes burocráticos do processo. Vale lembrar que o jogador está preso desde o início de janeiro após ser acusado de agredir sexualmente uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha.

Como você acompanhou, Joana se mostrou bastante empática com a situação do marido, chegando a apoiá-lo em diversos momentos - mesmo com as constantes mudanças de versão dadas por ele sobre o caso. No entanto, parece que a barra está pesada demais para a modelo carregar.

Ela estaria decidida a iniciar o processo legal, e estaria em contato com seu advogado para discutir o assunto. Nas redes sociais, ela não falou abertamente sobre essa possibilidade, mas compartilhou um trecho do livro A Gentle Reminder:

Você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso.