GoPro anuncia descontos progressivos para o Dia do Consumidor

Cada vez mais o Dia do Consumidor tem se tornado uma data importante para o varejo brasileiro, visto como uma Black Friday em escala menor. De acordo com pesquisa da All iN | Social Miner, em 2022, o faturamento durante o período foi de R$ 722 milhões, com crescimento de 22% em relação ao ano anterior. Seguindo essa tendência, a GoPro anuncia que também promoverá, pelo segundo ano consecutivo, descontos em câmeras e acessórios em seu e-commerce oficial.

Entre o período de 6 a 20 de março, os clientes poderão aproveitar descontos progressivos em acessórios e até R$ 200 de abatimento nas câmeras. Veja as principais promoções da GoPro no Dia do Consumidor:

R$ 200 off em câmeras

HERO11 Black: de R$ 4.599 por R$ 4.399

HERO11 Black Mini: de R$ 3.599 por R$ 3.399

HERO10 Black Bundle: de R$ 3.599 por R$ 3.399

Descontos progressivos nos acessórios

1 acessório: 5% de desconto

2 acessórios: 7,5% de desconto

3 ou mais acessórios: 10% de desconto

Além disso, a marca fez uma parceria com a SanDisk. Os clientes poderão comprar o “Combo SanDisk”. Na compra de qualquer um dos kits, o cliente ganhará um brinde à sua escolha (garrafa térmica, toalha ou raquete de frescobol). O prêmio aparecerá no carrinho para o cliente escolher antes de finalizar a compra.

Preços dos Combos SanDisk