Lima Duarte se pronuncia após atropelar motociclista: Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável

06/03/2023 | 12:10



Lima Duarte atropelou uma motociclista, que quebrou cinco ossos e segue internada no hospital. Após o grave acidente de carro em São Paulo, a vítima usou as redes sociais para compartilhar detalhes do ocorrido. Agora, o ator de 92 anos de idade também fez um pronunciamento e afirmou ter prestado os devidos socorros no local.

Em uma nota enviada ao jornal Extra, o artista declarou:

Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível.

Lima Duarte ainda frisou que respeita as leis de trânsito e lamentou o acidente.

Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso. Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário.