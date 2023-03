Rihanna mostra filho mais velho com cíumes do irmão

06/03/2023 | 12:10



Rihanna derreteu a web ao mostrar uma foto fofíssima do primogênito em seu bercinho. Na imagem, o pequeno, que ainda não teve o nome revelado, aparece com os olhinhos cheios de lágrimas esperando a cantora pegá-lo no colo. Fofo demais, vai?

Na legenda, Riri brincou:

Meu filho quando descobriu que seu irmão iria ao Oscar e não ele.

Vale lembrar que Rihanna está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com ASAP Rocky. A revelação foi feita durante a apresentação lendária da cantora no Super Bowl de 2023, que também marcou sua volta para os palcos.

Rihanna está concorrendo ao Oscar pela música tema do filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Ela é a intérprete de Lift Me Up, que também é uma homenagem para o ator Chadwick Boseman, protagonista do longa que morreu em 2020.