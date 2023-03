Epcot recebe o International Flower & Garden Festival

Redação

Do Rota de Férias



06/03/2023 | 11:55



O Epcot, parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, é conhecido por celebrar a primavera com o International Flower & Garden Festival. Com jardins incríveis, apresentações musicais e gastronomia diferenciada, o evento começou em 1º de março e promete animar os visitantes do complexo até 5 de julho.

Epcot International Flower & Garden Festival

Os famosos jardins do parque, que contam com aproximadamente 60 mil plantas, ganharam mais de 200 mil novos exemplares para o International Flower & Garden Festival de 2023.

Topiárias inéditas figuram entre os grandes destaques deste ano. É possível ver designs inspirados em personagens como Mirabel, Antonio, Isabela e Luisa, do filme “Encanto”. Além disso, há uma topiária da princesa Tiana, de “A Princesa e o Sapo”, que tem um vestido de baile e vaga-lumes iluminados.

O pavilhão da França é marcado por plantas que recriam os personagens Lumiere e Cogsworth, de “A Bela e a Fera”. Já a área do Japão tem um enorme dragão de suculentas, que chega a quase seis metros de cumprimento.

Vale a pena destacar que, além de contemplarem os jardins e os designs criados com plantas, os visitantes que passam pelo Epcot durante o festival podem experimentar mais de 50 comidas e bebidas novas. Elas são servidas em aproximadamente 15 restaurantes ao ar livre, que ficam em diversos lugares do parque.

Apresentações musicais

O popular GardenRocks Concert Series retorna ao America Garden Theatre nesta primavera, com artistas reconhecidos internacionalmente de sexta-feira a segunda-feira e talentos locais de Orlando agitando o parque de terça a quinta-feira. A programação deste ano inclui nomes como:

Smash Mouth

Blue Oyster Cult

The Pointer Sisters

Luis Figueroa

Piso 21

Switchfoot

AJ Croce

Casting Crowns

Jason Scheff

Plain White T’s

Simple Plan

