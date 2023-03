Lançamento da LG: Sound Bar S95QR chega por R$ 8.999

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/03/2023 | 11:55



A LG apresenta o primeiro sound bar com três canais de disparo superiores, que prometem vozes mais claras. O Sound Bar S95QR, que também tem caixas de som traseiras com quatro canais surround e dois canais superiores, planeja levar o cinema para dentro de casa com qualidade Meridian em 9.1.5 canais e 810W RMS. Preço sugerido ao varejo: R$ 8.999.

Para o verdadeiro som 3D, o LG Sound Bar S95QR possui a tecnologia DTS X e o pacote Dolby completo com o Dolby Atmos Cinema, Dolby Atmos Music e Dolby Atmos Game.

O lançamento possui ainda o novo formato cinematográfico IMAX Enhanced, que já está disponível nas plataformas de streaming HBO Max e Disney Plus. Com o AI Room Calibration, o equipamento emite ondas sonoras precisas que realizam medição e identificação de obstáculos no espaço para se ajustar perfeitamente ao ambiente, e o AI Sound Pro 2 ajusta automaticamente o sound bar para a frequência sonora exata.

Os gamers também podem aproveitar toda a potência do novo LG Sound Bar S95QR, que conta com recursos de taxa de atualização variável (VRR) e modo de baixa latência (ALLM). É possível conectar o console da nova geração diretamente no aparelho e o 4K Pass Through envia, por meio da conexão HDMI 2.1, a imagem em 4K 120Hz, Dolby Vision ou HDR104 diretamente para o televisor sem atrasos.

As canções e bandas favoritas podem ser apreciadas na máxima qualidade com o processador Hi-Res que entrega músicas em até 24bits e 96Khz, tecnologia presente nos melhores estúdios de gravação. O Spotify Hi-Fi e o Tidal HD reproduzem músicas diretamente no LG Sound Bar S95QR sem fios. Compatível com o Apple AirPlay 2, possibilita ouvir músicas e podcasts por meio de qualquer produto Apple. É possível pedir músicas pelo Amazon Echo, Google Nest ou até mesmo pelo smartphone.

Em sinergia com televisores da LG e para facilitar o dia a dia do consumidor, o Sound Bar Mode Control possibilita configurar o equipamento para que seja controlado pelo controle remoto da TV nos modelos LG UHD, LG NanoCell, LG QNED e LG OLED5, e o Sound Mode Share eleva a qualidade com a otimização sonora feita pelos processadores Alpha 9, disponíveis nos televisores que possuem o processador.

O LG Sound Bar S95QR ainda possui o selo Eco Minded, atestando que foi desenvolvido de forma a não prejudicar o meio ambiente. Fabricado em materiais reciclados, como a resina plástica, o isopor da caixa também foi substituído por papelão reciclado de alta densidade. Além disso, ganhou em 2022 o selo Carbon Free no processo de manufatura, fazendo do lançamento não só um equipamento de altíssima qualidade sonora, mas um produto amigo do planeta.