Jojo Todynho comemora início em faculdade de Direito e fala em defesa da mulher

06/03/2023 | 11:14



Jojo Todynho aproveitou este domingo, 5, para comemorar o início da jornada acadêmica. Nesta segunda-feira, 6, ela começa na faculdade de Direito e já está na expectativa do diploma e da atuação na área em defesa das mulheres.

No Instagram, ela reuniu amigas para anunciar suas expectativas. "Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher... Eu vou ser delegada da DEAM Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado 'Que Tiro Foi Esse', para você que gosta de bater em mulher", prometeu.

Empolgada, ela destacou que além de "mandar prender" e "mandar soltar", seu lema será: "Chama a Jojo que ela vai melhorar, vai botar pra torar". "Me respeita, que agora eu sou advogada", finalizou.

Em 2022 a artista já havia comentado o desejo de ingressar na faculdade. Na época, considerou o curso de Psicologia. Apesar da novidade, Jojo não deu detalhes sobre como seguirá a dinâmica de estudos - nem como conciliará a futura profissão com as carreiras de cantora e apresentadora.