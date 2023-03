Pedro Scooby e Douglas Silva viajam de carro até São Paulo para festa de Arthur Aguiar

06/03/2023 | 11:11



Arthur Aguiar celebrou seu aniversário na última sexta-feira, dia 3, e já estava com uma festinha para os mais íntimos decidida.Porém, o campeão do BBB22 confidencializou que pensou em cancelar tudo pois não estava muito animado.

Mas as coisas tomaram outro rumo quando Pedro Scooby e Douglas Silva revelaram que estavam na estrada indo do Rio de Janeiro para São Paulo, apenas para marcarem presença na festinha de Arthur.

- Chegou, esquece tudo, vieram do Rio [de Janeiro] para cá, de carro, contou Aguiar nas redes sociais ao aparecer abraçado com os amigos.

Nas redes sociais, os três provaram que a amizade continua super forte, mesmo depois de todas as brigas e discussões no BBB22 e celebraram os 34 anos de idade do ex da Maíra Cardi.

Em outros registros, Eliezer e Rodrigo Mussi também apareceram se divertindo e curtindo as comidas preparadas pela equipe contratada por Arthur. E parece que a presença dos amigos animou o ex-BBB e fez com ele ficasse pensativo:

- Eu falei tudo isso pra dizer como foi incrível que as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, muito fluida, e Deus foi fazendo as coisas acontecerem, sabe? Sem eu planejar nada, sem eu querer nada. Eu nem queria nada, na verdade. Mas agora que está acontecendo eu descobri que queria. Então, como é interessante... Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente quer de verdade.