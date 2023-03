Ricardo Alface e Fred protagonizam discussão acalorada após votação do BBB23

06/03/2023 | 11:10



A votação em grupos do BBB23 deixou os participantes com os ânimos aflorados na madrugada desta segunda-feira, dia 6. Após serem divididos em dois grupos e obrigados a votar entre os membros, os brothers protagonizaram discussões por conta de suas escolhas, que colocaram Marvvila e Domitila no paredão com Key Alves.

Os votos de Sarah Aline e Gabriel Santana em Larissa incomodaram Fred, que chamou a dupla e Marvvila para uma conversa. O pai de Cris disparou que ele e a professora de educação física tentaram defender os três de votos do Quarto Deserto.

- Doeu muito, fui muito sincero com a Sarah. Única e exclusivamente para proteger a Marvvila, era mais um reforço. E a gente toma uma dessa? A gente passou a semana inteira brigando com o nosso grupo [por causa de vocês].

O jornalista ainda declarou que votaria em gente do próprio grupo antes de votar nos três. Ricardo não gostou nem um pouco de ouvir a fala e realizou uma crítica:

- As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por game não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso.

A conversa rapidamente evoluiu para uma discussão e Fred alegou que os acordos fechados por Alface com membros do outro quarto podem ter custado a eliminação de aliados.

- Você estava tomando um monte de alvo, por que você não ia pro Paredão? Você tinha um acordo sujo lá do outro lado. Você vai ver quem vai rir por último.

O Quarto Fundo do Mar também teve seus atritos! Cezar Black, Key Alves e Domitila consideraram uma traição o fato de Marvvila ter votado em Amanda ao invés de Larissa - decisão que a colocou no paredão, pois estava empatada com a professora de educação física.

- Ela tentou novamente se proteger, e botou na conta de quem? Dos aliados dela. Para mim não foi ingenuidade, foi traição para tirar o dela da reta, disse Cezar.

- Pra mim morreu!, disse Key.

Arrasada com a situação, Marvvila chorou por ter se colocado na berlinda e desabafou com Sarah Aline e Gabriel Santana.

- Vocês sabem que eu não fiz por mal, não consegui processar. Eu não consegui pensar naquele momento. Logo em seguida caiu a ficha, vi que tava errada. Minha intenção não era essa. Fui traída pelo que ouvi naquele momento. Não foi o que eu planejava, imaginava. Não consegui processar. Eu tenho um tempo de processamento que é diferente do de vocês. Eu não consigo pensar assim rápido. Não consegui pensar. Saiu do meu controle. Me perdi completamente.

No entanto, o que rolou antes da votação em grupos teve grande papel no desenrolar da treta! Larissa disse a Marvvila que passou a semana toda tentando evitar que ela fosse votada e alegou que Fred colocou Sarah Aline no paredão com a intenção de protegê-la, o que acabou pesando na decisão da cantora.

- Ela entrou na sua mente. Ela jogou com você, e nesse jogo entre você e ela, você perdeu, disse Ricardo.

Larissa também mencionou o seu voto na pagodeira enquanto conversava com Fred.

- No final, eu tive que votar nela, porque, se eu não votasse nela, eu ia para o Paredão. Depois de escutar que todo mundo já ia em mim, como que eu vou votar e me botar no Paredão? Eu sei que na hora ela não votou em mim, porque eu cheguei no quarto e falei: Tudo que a gente fez não foi em vão. E ela falou: O que? Eu falei: Para te proteger.