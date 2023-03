Taxas de juros recuam em sintonia com yields dos Treasuries e após Focus

06/03/2023 | 09:41



Os juros futuros operam em baixa na manhã desta segunda-feira, 6, em sintonia com os yields dos Treasuries e com o dólar com pouco fôlego ante o real. O Boletim Focus mostrou estabilidade das projeções para IPCA e Selic de 2023 a 2025, uma pausa na deterioração das expectativas.

O mercado também está em compasso de espera por alguma definição sobre o arcabouço fiscal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o novo arcabouço fiscal e o Desenrola, considerados fundamentais para as contas públicas e o setor de crédito

Às 9h28 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 13,12%, de 13,19% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,76%, de 12,84%, e o para janeiro de 2024 estava em 13,33%, de 13,36% no ajuste de sexta-feira (3).