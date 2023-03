Charge do dia

Seri



06/03/2023 | 06:20



Os três postos geridos pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) e a unidade do GSH (Gestor de Serviço em Hemoterapia), no Grande ABC, têm estoque de sangue para até 11 dias, um nível crítico. O número ideal corresponde a, no mínimo, 18 dias de cobertura. Este período de ano há uma queda acentuada nos estoques porque é o período de pós-Carnaval.