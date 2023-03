Correspondência. A escrita da SPR. Teatro santo em Rio Grande. Aplausos ao Diarinho. O Ginasiano, um exemplo. A mensagem que vem da Itália

Ademir Medici



06/03/2023 | 06:13



“Faz-nos tanto bem, quando sofremos, ter corações amigos, cujo eco responde à nossa dor”. Santa Terezinha do Menino Jesus, in Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, 6-3-2023, presente à Memória do publicitário José Carlos Pereira.

FERROVIA

Os documentos emitidos pela Ferrovia (São Paulo Railway) eram em duas vias. A segunda via obtinha-se com o auxílio de uma folha de papel carbono, também chamada de papel químico. Para obter uma segunda via legível, era necessário o uso de um lápis extra/duro, chamado lápis-cópia, ou lápis/tinta. Quando umedecido, alterava a coloração e a tinta era difícil de ser removida. Não era possível usar canetas com penas de talho, ou canetas-tinteiro. As esferográficas são popularizadas na década de 1940.

Octávio David Filho, Ribeirão Pires

SEMANA SANTA

O teatro de Rio Grande da Serra (Cia. Celebra a Vitória) vem realizado ensaios todos os domingos com vistas à apresentação da tradicional peça sacra “Paixão de Cristo”. Os ensaios irão até 2 de abril, às 16h, no Salão Paroquial São Sebastião. Contatos: (11) 9-4179-1028 (Whatsapp) e @ciacelebraavitoria – Instagram.

Samira Rosa Madeira, Rio Grande da Serra

CAMINHO SUAVE

Eu e minha colega Mírian Warttusch, nos últimos anos, temos estudado incansavelmente a vida e obra da professora Branca Alves de Lima, idealizadora da cartilha “Caminho Suave”. Durante quase 40 anos “Caminho Suave” foi o material oficial de alfabetização em nosso país, alfabetizando cerca de 48 milhões de brasileiros e brasileiras, um quarto de nossa população. Mesmo que haja tantos outros métodos, abordagens e metodologias de ensino em nosso cenário educacional não podemos negar o nosso passado, nem tampouco as contribuições. Benedicta Stahl Sodré (“Cartilha Sodré”) e Branca Alves de Lima tiveram participação fundamental no ensino das primeiras letras.

Parabéns ao Diarinho pela matéria de capa para o Dia do Livro Didático.

Alex Trajano, Mauá

O GINASIANO

Belo exemplo, o do (ginásio) Amaral Wagner (Santo André), que mantém uma revista com notícias dos ex-alunos. Esse exemplo devia ser seguido por todos os estabelecimentos de ensino. Exemplo é o do IAL - Instituto Americano de Lins, onde estudei na década de 1940. Até a década de 1980 recebia notícias do mencionado estabelecimento. A ênfase era nas notícias do Grêmio Estudantis. Hoje, as modernas tecnologias de informação facilitam a divulgação. É o caso do Sistema Singular/Anglo. Notícias em profusão.

Alexandre Takara, Santo André

SÃO BERNARDO E MARÓSTICA

Nos dias que passei com vocês, pude ver em primeira mão a realidade de um Rotary presente e ativo no território, mas também as frágeis realidades que devem estar em nossas mentes com amor e compromisso rotarianos. Voltei para a Itália em meio a terríveis dores de naufrágios de imigrantes em nossas belas praias no Sul, entre discursos e novos compromissos militares para a Ucrânia e penso naqueles habitantes do Sítio Joaninha que provavelmente com o custo de um drone militar poderiam resolver muitos dos seus problemas, mas o mundo também. Cabe a nós não esquecer os mais fracos, explorar maneiras sempre novas de encontrar o equilíbrio mais justo em nossa sociedade humana.

Roberto Xausa, Maróstica



Foto: Projeto Memória

CALIGRAFIA. Um lápis especial para a escrita da ferrovia nesta lição do memorialista Octávio David Filho

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 6 de março de 1993 – ano 34, edição 8327

MANCHETE – Senadores vão propor pacto social a Itamar (Franco, presidente da República).

PLEBISCITO/TRIBUNA – José Tudo Azul, vereador de São Bernardo: presidencialismo; Francisco Canindé Pegado, presidente da CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores): parlamentarismo.

MOVIMENTO SINDICAL – Em ato que reuniu cerca de 300 pessoas em Santo André, foi fundado oficialmente ontem (5-3-1993) o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

NOTA – O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema mudava o nome. Passava a englobar o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que anos depois voltaria a atuar independente, como ocorre até hoje. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano não aderiu ao projeto de 1993.

EM 6 DE MARÇO DE...

1903 – A Diretoria do Serviço Sanitário anunciava o envio de creolina para desinfecção das salas das escolas públicas da Villa de São Bernardo.

NOTA – Eram escolinhas isoladas, tanto na “Villa” (hoje Centro de São Bernardo “do Campo”) como nas Estações São Bernardo (hoje Santo André), São Caetano, Pilar, Ribeirão Pires, Rio Grande e Alto da Serra. Os chamados grupos escolares ainda estavam para ser criados.

¦ Da agência noticiosa Havas: Washington, 3. Fala-se com insistência que a Bolívia solicitou a interferência dos EUA na questão com o Brasil a respeito do Acre.

¦ Brest, França, 3. Chegou um grande vapor inglês seriamente avariado. A tripulação está exausta da luta que teve contra o mar.

1953 – Manchete internacional: faleceu ontem à noite (5-3-1953) o generalíssimo Josef Stalin, presidente do Conselho de Ministros da URSS e secretário-geral da Comissão Central do Partido Comunista da União Soviética.

¦ Pelas semifinais da Segunda Divisão de Futebol, domingo (1-3-1953), São Caetano EC 0, Paulista de Jundiaí 0.

1968 - Ribeirão Pires inicia a construção de viadutos sobre a linha férrea: Rodovia Índio Tibiriçá e Ponte Seca.

1973 – Escola de Samba Unidos do Taboão conquista o tetracampeonato do Carnaval de rua em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaporanga.

¦ Pelo Brasil: Diamantina (MG) e Horizonte, Jijoca de Jericoacoara e Maracanaú (CE)