Veja a galeria de fotos do Festival de Verão edição Woodstock

Da Redação



06/03/2023 | 06:00



No fim de semana dos dias 4 e 5 de março, diversas bandas se apresentaram no Parque Central com música qualificada durante o Festival de Verão edição Woodstock.

Por lá, passaram Try Blues com tributo a Jimi Hendrix, a banda Skobah com homenagem a Joe Cocker e o Doctor Who com apresentação dos sucessos da banda britânica The Who. No gramado, centenas de pessoas se reuniram para assistir as apresentações. Veja as fotos: