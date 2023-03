Bancos de sangue da região estão em 'nível crítico' e têm estoque para apenas 11 dias

Beatriz Mirelle



06/03/2023 | 06:06



Os três postos geridos pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) e a unidade do GSH (Gestor de Serviço em Hemoterapia), no Grande ABC, têm estoque de sangue para até 11 dias, um nível crítico. O número ideal corresponde a, no mínimo, 18 dias de cobertura. Este período de ano há uma queda acentuada nos estoques porque é o período de pós-Carnaval.



Na Colsan, a capacidade é de 9.675 bolsas por mês e de 387 diários. “Em fevereiro, coletamos 5.659 bolsas, em média 58,5% do nosso total. Estamos com estoque de 10 dias para manter a regional. O ideal é o suficiente para 20 dias”, explica a gerente administrativa da Colsan, Solange Rios. De acordo com ela, todos os tipos sanguíneos estão com baixa quantidade, tanto Rh negativo e Rh positivo ( A, B, AB e O). Os números da Colsan correspondem ao Posto de Coleta em São Caetano, na Rua Peri, número 361 (que funciona de segunda a sábado, das 8h às 12h), do Hospital Estadual Mário Covas, na Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321 , em Santo André (segunda a sábado, das 7h30 às 15h) e do Hemocentro São Bernardo, na Rua Pedro Jacobucci, 440 (segunda a sábado, das 7h30 às 13h).



No momento, os estoques do Banco de Sangue de Santo André estão 40% abaixo do ideal, com cobertura para 10 dias. Segundo o posto, o ideal é ter o suficiente para 18 dias. Os tipos O+ e O- são os que mais estão em falta. A administração projeta capacidade de receber cerca de 80 doações por dia e até 3.000 por mês. “Essa quantidade nos permite atender com segurança aos pacientes internados nos hospitais, que seguem em tratamentos diversos. Se uma única doação pode salvar até quatro vidas, imagine esta corrente do bem multiplicada por milhares de doadores”, ressalta a gerente médica do GSH Banco de Sangue de Santo André, Ana Paula Migliori, em nota.



A expectativa é receber cerca de 50 doadores de sangue por dia. A unidade fica na Avenida Dom Pedro 2º, número 877, Jardim, e está aberta de segunda a sábado, das 7h às 12h, exceto feriados.



QUEM PODE DOAR

Os interessados em doar em qualquer unidade regional devem ter idade entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ser com até 60 anos incompletos), pesar acima de 50 quilos. O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres. A doação pode ser feita sem agendamento, apenas com documento original com foto e CPF.



De acordo com o Ministério da Saúde, há necessidade de ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.