Grande ABC inicia semana com 443 empregos abertos; veja as oportunidades

Da Redação



06/03/2023 | 06:05



Cinco municípios do Grande ABC começam a semana com 443 vagas empregatícias abertas destinadas a profissionais em busca de recolocação profissional. As oportunidades estão no comércio, lanchonetes, varejo, nas indústrias e no setor logístico.



O maior número de postos de trabalho está no CTR (Centro de Trabalho e Renda) de São Bernardo, com 241. Destes, 40 se encontram destinados para atendentes de lanchonete para o público PCD (pessoas com deficiência). Os interessados podem comparecer à Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, a partir das 8h.



O CPTR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Mauá conta com outras 69 vagas. O endereço é a Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, de segunda a sexta,das 8h às 17h. O CPETR de Santo André tem mais 68 empregos. Deste total, 16 são para costureiros à máquina na confecção em série. Os candidatos à recolocação devem ir até a Praça IV Centenário. 01, Centro, sempre de segunda à sexta-feira, das 10h às 15h.



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires oferece 39 empregos. O programa Emprega Diadema está com 26 vagas, das quais 15 são para vendedor porta à porta.