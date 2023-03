Palavra do Leitor - 6 de março de 2023

Da Redação



06/03/2023 | 06:01



Economia

Lula3 não tem planos de governo, tem planos de poder e venezuelar o Brasil. Gastar é fácil, difícil é economizar e gastar desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal é pior ainda, é crime. Lula1 e Lula2 passearam por todo o planeta e tiveram contatos importantes, mas nada assimilaram para implantar no Brasil e dar condições iguais a todos os brasileiros para reduzir o desnível social, não com esmolas, mas para, orgulhosamente, sobreviver dignamente com o fruto do seu trabalho. Para tal, Lula3 teria que descer do palanque, esquecer o “nós contra eles” e, de verdade, plantar a semente da educação para, solidamente, colher-mos os frutos décadas adiante. Infelizmente Lula não pensa nem age assim e, a depender dele, o Brasil seguirá sem futuro e aumentando o desnível social.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Políticos, respeito

Seria atitude honrosa e patriótica se os políticos brasileiros destinassem para as vítimas da grande tragédia que ocorreu no Litoral Norte do Estado de São Paulo, recentemente, ocasionando dezenas de mortes por soterramentos, a verba de mais de R$ 2 bilhões referente ao fundo partidário eleitoral e também 50% de seus vencimentos neste momento em que vivemos, tão deplorável. Pela Pátria, temos que lutar contra a degradação das nossas instituições governamentais. Torna-se imperioso romper essa cadeia de desonestidade que reina no nosso País há quase três décadas. Precisamos voltar às ruas de maneira ordeira e objetiva, sem influência demagógica e populista, exigindo dos políticos em todos os níveis o respeito no trato da coisa pública, o fim da corrupção do instituto da reeleição consecutiva de políticos em todos os níveis, o retorno da soberania da Lava Jato, pelo fim do foro privilegiado, permanecendo tal privilégio tão somente para os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal e pela manutenção da prisão em 2ª instância, seja para ricos ou pobres. Onde estão as lideranças dos movimentos de rua dos fins de semana que tão bem nos conduziram no período do pré-impeachment? Estamos prontos para mais essa batalha ordeira e objetiva, com os vocábulos supracitados a serem contidos nas faixas que hão de ser conduzidas.



Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo



Gleisi Hoffmann

Se por acaso o presidente atual fosse de outro partido e o presidente do Banco Central fosse um petista que tem o cargo até 2025 e vive uma situação semelhante a atual, vocês sairiam do cargo só por que o presidente eleito quer? Respeitem as regras. Ou vocês querem tomar logo posse da melhor empresa pública do Brasil e os juros altos atrapalham?



Tania Tavares - Capital



Imposto de Renda

Não é de hoje que o governo federal assalta o bolso do trabalhador através da não correção da tabela do Imposto de Renda, desde FHC, em 1996. Neste período a tabela deveria ter sido corrigida em 147,82%, segundo a Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal). Via de regra, os governos de plantão vêm com a falácia de que perdem arrecadação com a correção da tabela. Isto é uma meia-verdade pois com mais dinheiro nas mãos dos trabalhadores a economia gira melhor e a grana volta para o governo através de impostos exorbitantes. Se a tabela fosse corrigida pela inflação, nada mais justo, a faixa de isenção hoje seria de R$ 4.719,34, algo próximo ao que Lula prometeu fazer em campanha. Vamos aguardar e cobrar. Nos oito anos que ficou no poder nenhum mísero reajuste foi concedido. Não é justo os trabalhadores serem tungados em seus salários enquanto assistimos dinheiro escondido em malas, meias, cuecas, apartamentos etc. nas últimas décadas.



Mauri Fontes - Santo André