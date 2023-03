Por região menos misógina

Da Redação



06/03/2023 | 06:00



O Grande ABC é misógino. A alta incidência de violência contra as mulheres, boa parte registrada nas plataformas do Diário, permite que se faça essa afirmação com certa segurança – o que traz preocupação à sociedade. O poder público tem avançado na criação de instrumentos e mecanismos de proteção às vítimas do machismo, como as delegacias especializadas, mas é preciso acelerar o processo. De que maneira? A ativista cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que empresta o nome a uma lei especialíssima contra violência de gênero, aponta em entrevista ao Diário alguns caminhos que prefeitos das sete cidades e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) podem seguir.



A rede de assistência às mulheres vítimas de violência no Grande ABC tem se desenvolvido nos últimos anos, com a criação de casas abrigos e Delegacias da Mulher, mas a batalha pelo fim do machismo requer ações mais assertivas que possam eliminar os traços incutidos na comunidade pela cultura patriarcal geração após geração. Neste sentido, a instituição do Dia Internacional das Mulheres, celebrado anualmente em 8 de março, serve de marco para chamar a atenção da sociedade para a necessidade de se aprimorar os mecanismos antimisógenos. Enquanto mulheres estiverem sendo ameaçadas, agredidas e mortas simplesmente em função do gênero, ainda haverá muita luta a ser travada. Por todos.



Alvejada em 29 de março de 1983 enquanto dormia por um tiro nas costas, disparado pelo então marido, Maria da Penha se tornou desde então uma das maiores militantes e especialistas da causa feminista no Brasil. Ao ser questionada pela repórter Thainá Lana sobre o que é preciso fazer para que os casos de violência contra a mulher diminuam, ela não titubeia. “Investir em educação.” Segundo entende, o assunto deve ser abordado nas escolas, a partir do ensino fundamental, para que crianças se transformem em adultos livres do machismo e da misoginia. Eis um bom norte para prefeitos e governador seguir nas redes públicas de ensino sob suas responsabilidades. E sem mais demora.