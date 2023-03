Obituário - 6 de março de 2023

Ademir Medici



06/03/2023 | 06:10



SANTO ANDRÉ

José Urrutia Roba, 89. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Maria Joana de Albuquerque, 88. Natural de Itambé (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Filomena Moreira Regiani, 85. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Fratini, 84. Natural de Floresta do Sul, distrito de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josefa Silva Rocha, 80. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Amado Jesus Costa, 75. Natural de Santa Mariana (PR). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Tavares da Silva Lima, 74. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Teodoro de Souza, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Pintor de carros. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Santos da Silva, 27. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Yolete Cavalcanti Rodrigues, 84. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Machado, 81. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

José Osmane Barbosa Alves, 63. Natural de Montes Claros (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

João Elias Soares, 60. Natural do Alto do Paraná (PR). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Antônio Carlos Arcanjo, 26. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



DIADEMA

Maria Judite Guerra Sales, 102. Natural de Itatira (CE). Residia no Jardim Rubilene, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Tercilia Rosa Pereira, 74. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Luiz Roberto da Silva, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.