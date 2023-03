Aos prantos, Klara Castanho fala sobre abuso sexual e recebe apoio de Sandra Annenberg: Fui forçada

05/03/2023 | 16:10



Em primeira aparição pública na televisão após o vazamento da história sobre abuso sexual, Klara Castanho chorou muito no Altas Horas que foi ao ar no último sábado, dia 4. Discreta com a vida pessoal, a atriz surpreendeu ao desabafar sobre o turbilhão de sentimentos que lhe ocorreu em junho de 2022, quando foi forçada a expor na web que engravidou após sofrer abuso e entregou o bebê para adoção.

- Sei que é um assunto latente. Por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber, disse Serginho Goisman.

Klara então contou:

- Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso fora do grupo das pessoas que foram involuntariamente incluídas, minha família. Recebi muito acolhimento, as pessoas foram muito gentis.

E continuou:

- Viver na época das redes sociais é terrível. As pessoas acham que podem tudo. A falta de compaixão é cada vez mais explícita. Minha história foi contada de uma forma torta, mas ainda bem tive a minha voz. Muitas pessoas leram uma manchete e não queriam entender o que estava acontecendo.

Castanho ainda disse sobre a decisão de entregar a criança para adoção:

- Algumas pessoas não entendem, mas respeitam a minha decisão [...] Eu fiz o que eu podia, como eu podia. O que meu psicológico pode aguentar

Como a coluna de Patrícia Kogut já havia antecipado, em seguida, a atriz então afirmou que denunciou todos os abusos.

- Depois que vim a público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta neste momento, e ainda bem, é confiar na Justiça e eu confio muito. Não só na Justiça, mas numa justiça maior.

Quando não conseguia mais segurar as lágrimas, Klara caiu no choro e recebeu o carinho da jornalista Sandra Annenberg, que levantou da cadeira e foi abraçar a jovem.