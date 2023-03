Após suposto namoro vazar, Pedro Sampaio se pronuncia: É importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa

05/03/2023 | 14:11



Como você viu, o jornal Extra noticiou que Pedro Sampaio estaria namorando um atleta de vôlei de 22 anos de idade. Após a informação ganhar grande repercussão na internet, o cantor decidiu usar as redes sociais para se pronunciar.

Segundo o veículo, o relacionamento do artista com Henrique Meinke já estaria rolando há cerca de sete meses e foi assumido para amigos e familiares, incluindo Pabllo Vittar. Sem mencionar diretamente o suposto romance, Pedro escreveu no Twitter:

Onde há clareza, não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês. Agora sim... bom dia!

O famoso adicionou que está concentrado nos próximos trabalhos:

Estou focado, preparando meu show para o Lollapalooza!