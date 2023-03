Adriane Galisteu revela período de dificuldade financeira após morte de Ayrton Senna: Não tinha dinheiro para pastel

05/03/2023 | 14:11



Adriane Galisteu, de 49 anos de idade, relembrou os perrengues pelos quais passou nos anos 1990. Durante o programa Faustão na Band, no quadro Arquivo Pessoal, a apresentadora abriu o coração sobre a crise financeira que viveu após a morte de Ayrton Senna, do piloto de Fórmula 1, em 1994. Apesar de ser modelo, na época os trabalhos se tornaram escassos porque sua imagem foi associada com a tragédia que deixou uma ferida no povo brasileiro.

- Não tinha dinheiro para comprar um pastel. As pessoas não queriam me contratar, eu era modelo na época e eu só podia fazer foto e campanha, mas quem iria me chamar para vender algum produto se minha imagem estava ligada a um ídolo mundial, amado no mundo inteiro, que tinha morrido? Eu estava ligada a uma tragédia

Galisteu ainda assumiu com orgulho que ela ficou conhecida por conta do relacionamento dos dois, e foi severamente julgada por vir de uma família humilde.

- Imagina um homem desse namorando essa menina pobre, ferrada, lá da lapa... Sou muito grata a tudo que vivi com ele, sei que fiquei conhecida por conta do nosso relacionamento, mas eu dei muitos passos depois, eu acreditava na minha carreira [...] Eu nunca tive vergonha dessa história, sempre contei do jeito que ela é, para que todo mundo soubesse que é possível acreditar na gente. Eu nunca desisti de mim, nem quando tinha todos os motivos para desistir.

Ela contou que recebeu ajuda de um amigo do piloto para reconstruir sua carreira gradativamente.

- Ele começou a construir como seria a minha volta para o meu trabalho porque eu não tinha trabalho, Faustão. Ele me ajudou a estar na televisão e minha profissão era dar entrevista e conseguir me defender paraexplicar o que estava acontecendo na minha vida e demorou para eu me estabelecer e as pessoas falarem o meu nome.