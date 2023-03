Chris Rock alfineta Will Smith ao falar sobre Jada Pinkett Smith ter feito sexo com amigo do filho

05/03/2023 | 14:11



Ele não para! Desde o polêmico episódio em que levou um tapa de Will Smith no Oscar 2022 por fazer piada com a esposa do ator, Jada Pinkett Smith, Chris Rock não perdeu a oportunidade de disparar alfinetadas no astro de Um Maluco no Pedaço. Desta vez, enquanto realizava um especial da Netflix, ele mencionou que a atriz já se envolveu com um amigo do filho.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o público esperava ansiosamente pelo momento em que Chris falaria sobre o incidente, o que aconteceu após cerca de duas horas e meia de apresentação, quando ele disparou:

- Mas eu não sou uma vítima, você nunca vai me ver na Oprah ou Gayle chorando, você nunca vai ver isso, tipo: eu não podia acreditar e eu amo Homens de Preto. Não, isso nunca vai acontecer. Mas Will Smith pratica indignação seletiva porque todo mundo que sabe o que aconteceu, todo mundo que realmente sabe, sabe que não tive nada a ver com essa merda. Eu não tinha nenhum envolvimento. A esposa dele transava com o amigo do filho dela.

O humorista tirou sarro de quando Jada confessou que teve um relacionamento com o amigo do filho enquanto entrevistava o Will em 2020. Vale lembrar que o casal manteve o casamento aberto por um período.

- Agora, eu normalmente não falaria sobre essa m***a. Mas, por alguma razão, esses manos colocaram essa m***a na internet. Não tenho ideia de por que duas pessoas talentosas fariam algo tão baixo. Todos nós fomos traídos, todos aqui foram traídos. Nenhum de nós foi entrevistado pela pessoa que nos traiu na televisão, como: Ei, eu estava chupando o p** de outra pessoa, como isso fez você se sentir? Por que diabos você faria essa m***a?

E continuou:

- Ela o machucou muito mais do que ele me machucou, OK. Todo mundo no mundo o chamou de v***a. Tentei ligar para o filho da p**a e dar-lhe minhas condolências. Ele não atendia. Todos o chamavam de v***a. E quem ele está batendo? Eu, a pessoa que ele sabe que consegue bater. Isso é uma m***a. Eu não fiz nada para esse filho da p**a.

Rock ainda aproveitou a oportunidade para criticar Jada por pedir que ele não participasse da cerimônia da Academia em 2016 como parte da campanha Oscars So White.

- Anos atrás, a esposa dele disse que eu deveria desistir do Oscar. Eu não deveria apresentar porque o homem dela não foi indicado, a maior m***a de todos os tempos. Ela começa, eu termino. Ninguém está pegando no pé dessa v***a, ela começou. Ninguém estava mexendo com ela. E então esse mano me dá uma p***a de uma concussão, ok. Que p***a é essa?