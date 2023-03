Após ser deixada de lado do Desfile das Campeãs do Carnaval, Yasmin Brunet desabafa: É preciso ignorar muita coisa para viver em paz

05/03/2023 | 13:10



Yasmin Brunet decidiu não levar desaforo para casa. No último sábado, dia 4, a modelo deu aquela cutucada nos haters pelas redes sociais. Isso porque, para quem não se lembra, Brunet foi deixada de lado da Desfile das Campeãs do Carnaval após se envolver em polêmica com a escola de samba Grande Rio. Desde então, a influenciadora vem sendo criticada na web.

É preciso ignorar muita coisa para viver em paz. É aquilo, né, vão falar, vão pensar, vão julgar, vão dar palpite, vão até inventar história, mas quem vive mesmo sou eu, escreveu a filha de Luíza Brunet.

O bafafá rolou quando a performance de Yasmin teria sido alterada no último minuto. Antes, a loira desfilaria pelo sambódromo, mas, no lugar, pediram para ela ficar no alto de um carro.

Além disso, a modelo teve alguns problemas com a fantasia e a filha do presidente da Grande Rio, Thainá Oliveira, chegou a alfinetá-la na web.

Olha, essas celebridades não dão uma real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo, Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata.

Brunet, por sua vez, tentou se explicar:

Eu não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente, minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha fecho e os adereços do lado não estavam costurados nela ainda.

Eita!