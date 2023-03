Isis Valverde reflete sobre maternidade e rebate crítica de que viaja sem levar o filho

05/03/2023 | 13:11



Passando uma temporada na França para acompanhar o evento Paris Fashion Week, um dos mais importantes no ramo da moda, Isis Valverde abriu o jogo sobre maternidade e, em entrevista ao jornal O Globo, comentou que sente a cobrança para mostrar que está sempre ao lado do filho. Isso porque alguns internautas criticam a ausência de Rael, de quatro anos de idade, em suas viagens profissionais.

Adoro ser mãe, mas também adoro viver outras coisas. Tudo coexiste. É uma conquista sair para trabalhar, estudar e saber que ele está sendo bem cuidado e ficar em paz que isso aconteça longe de mim também. Quando estou fora mantenho contato com porque sinto saudade, quero saber como ele está, ele também fica com saudade de mim. Mas não é uma tentativa de controlar.

Questionada também sobre o filme que estrelou no qual ela interpreta a socialite Angela Diniz, que foi brutalmente assassinada pelo marido, Isis fez uma reflexão do impacto que o machismo tem sobre a vida das mulheres.

O machismo segue sendo um traço estruturante da nossa sociedade. Enquanto for assim, mulheres ainda serão muito vistas e tratadas como propriedade.

Valverde encerrou o contrato com a Globo desde agosto de 2022. Seu último trabalho para a empresa foi a novela Amor de Mãe, exibida entre 2019 e 2021. Agora ela está focada em alçar outros voos e o envolvimento com a moda faz parte dos planos. Principalmente porque Isis ressalta o papel fundamental que exerce no mundo.

- Podemos ver exemplos recentes nas coleções do ano passado, quando os diretores criativos trouxeram a temática da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.