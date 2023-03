Aos 81 anos de idade, Roberto Carlos revela que está namorando: - Não vou dizer quem

05/03/2023 | 13:11



Em Amor Perfeito, Roberto Carlos já cantava: Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Segundo informações do jornal Extra, o Rei surpreendeu a todos ao revelar durante uma coletiva de imprensa que está namorando. A bordo de seu famoso cruzeiro, ele também falou sobre a saudade de Erasmo Carlos.

Ao conversar sobre amor, o ícone da MPB revelou que está comprometido.

- Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo.

Realizando a primeira edição do cruzeiro após a pandemia de Covid-19, ele ainda respondeu se subiria ao altar mais uma vez:

- Para decidir se vou ou não casar, depende da pessoa com quem eu estiver. Não tenho nada contra o casamento, é uma coisa saudável. Depende de como se dá o casal.

Tocando em um assunto polêmico, o artista estava falando sobre cuidado com a voz e explicou sobre o episódio em que usou um xingamento ao falar com um fã durante um show.

- Tenho muito cuidado com a minha voz. Não posso falar alto, discutir em voz alta... Mas às vezes eu perco a calma um pouquinho, como foi há pouco tempo. É bom falar sobre isso. Uma das músicas em que mais me concentro é Como é grande meu amor por você, e o cara não parava de gritar. Eu dizia para ele antes: Depois eu... E ele não parava. Teve um momento que eu disse: Cala boca, p***a. Ele não deixava eu me concentrar e cantar com sentimento essa música do meu repertório, que diz o que eu sinto, inclusive, por vocês. Depois que eu falei isso, até dei a rosa para ele levar.

Luto

O jornal Extra noticia ainda que Roberto refletiu sobre a dor de perdeu o filho Dudu Braga, em setembro de 2021, e o grande amigo Erasmo Carlos. em novembro de 2022.

- Tenho que lidar com a solidão de vez em quando. Por exemplo, nesse caso do Erasmo, também do meu filho?. Desta vez, foi um espaço de tempo muito curto, e isso realmente me doeu demais, demais. Foi uma pancada atrás da outra. Mas a gente reúne forças para enfrentar essas situações, que às vezes são inevitáveis. A gente luta para que não aconteça, faz tudo que pode fazer, mas tem coisas que precisamos enfrentar.

Ele confessou que, após a morte do parceiro de música, não pretende trabalhar com outro compositor.

- Não me vejo compondo com outro compositor. Erasmo foi meu parceiro desde os 18 ou 19 anos de idade. Não era só parceria por um trabalho a ser feito. É coisa de irmão. É o irmão que eu escolhi, e compositor da maior qualidade. Me ajudou demais nas canções que fizemos juntos. Existia uma coisa muito acima da questão profissional. Posso pensar em fazer uma canção, uma parceria pode acontecer. Mas, com essa força, acho difícil.