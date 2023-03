Sandy recebe o carinho dos pais ao se apresentar no festival GRLS

05/03/2023 | 12:10



Na noite do último sábado, dia 4, Sandy integrou a line-up do festival GRLS em São Paulo e entregou uma performance de tirar o fôlego. Mostrando todo o seu talento, a artista cantou alguns de seus maiores sucessos, como Respirar, Pés Cansados e Aquela dos 30 - e ainda passeou por faixas do projeto Nós, Voz, Eles.

Um dos momentos mais marcantes foi quando a plateia fez um coro de Lenda, música da época em que fazia dupla com o irmão, Junior. E claro, mostrando apoio à filha, Xororó marcou presença no festival acompanhado da esposa, Noely.

Além de Sandy, outras artistas subiram ao palco. A cantora JoJo, que fez sucesso nos anos 2000 com o hit Too Little Too Late, vestiu um belíssimo e detalhado look verde e azul para subir no palco e apresentar seu repertório nostálgico. Para a surpresa do público, a norte-americana ainda soltou a voz com Envolver, canção de Anitta.

Duda Beat ostentou sua sensualidade com um macacão preto repleto de recortes. A pernambucana agitou a festa com suas músicas e, como sempre, entregou um show daqueles.

Mariah Angeliq, que já deixou os fãs brasileiros babando ao realizar um feat com Luisa Sonza em Anaconda, também se apresentou e elevou as temperaturas com os ritmos latinos.

Na plateia, com um conjuntinho brilhante, Gabi Martins curtiu a noite de apresentações e aproveitou que JoJo está no Brasil para conhecê-la. Fã de carteirinha da norte-americana, a brasileira foi até o hotel em que a artista estava hospedada para poder encontrá-la e compartilhou registros do momento nas redes sociais, revelando que até entregou flores à famosa.

Gleici Damasceno também esteve no festival e escolheu um visual bem menininha, composto por uma calça branca, cropped cor-de-rosa e uma tiara no cabelo.