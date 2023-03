EUA se comprometem a ter 'juros especiais' em custos com cuidados de saúde

05/03/2023 | 11:51



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu governo se compromete a ter "juros especiais" para tornar os custos com cuidados de saúde mais acessíveis.

"Estamos nos comprometendo a ter juros especiais para tornar os cuidados de saúde mais acessíveis", afirmou Biden em seu perfil no Twitter, sem entrar em detalhes sobre o valor.

"Por muito tempo, as famílias americanas foram esmagadas pelos altos custos dos medicamentos prescritos. Custos mais altos do que as pessoas de outros países pagam. Está totalmente errado", diz a publicação feita neste domingo.