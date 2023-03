Em tratamento contra o câncer, Preta Gil revela o motivo de preferir fazer a quimioterapia internada.

05/03/2023 | 11:11



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Logo depois do ocorrido ainda não se tinha informações sobre o que estava causando o mal estar da cantora. Seis dias depois, no entanto, ela usou as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com a doença.

No último sábado, dia 4, durante o tratamento, artista desabafou sobre a dificuldade de encarar a nova realidade:

Sinto falta da minha rotina de trabalho, sou uma mulher hiperativa. Estava no auge da minha produtividade e ficar em casa está sendo um desafio, mas também um aprendizado.

Preta ainda entregou o motivo de fazer a quimioterapia internada:

É uma opção minha, muita gente pode ir com a bombinha para casa, mas prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, tonturas, me sinto mais segura. Então fico três dias no hospital, doze em casa, e volto ao hospital.