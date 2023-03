Gabi Martins vai até o hotel de Jojo e entrega flores para a cantora internacional: O encontro veio

05/03/2023 | 11:10



Fã que é fã não deixa a oportunidade passar! Gabi Martins não poupou esforços para conhecer a cantora norte-americana Jojo. No último sábado, dia 4, a ex-BBB foi até o hotel que a intérprete de Too Little Too Late estava hospedada e fez o encontro acontecer.

Nas redes sociais, Gabi publicou cliques do momento e revelou que até entregou flores para a artista.

Finalmente o encontro veio! Ela é tão linda, humilde, simpática!, escreveu.

E continuou:

Muito feliz em conhecer Jojo. As flores são meu presente para você arrasar ainda mais no show hoje.

A artista internacional se apresentou no Festival GRLS, em São Paulo, e, durante o repertório nostálgico de suas canções dos anos 2000, Jojo incorporou mais uma música que deixou o público de queixo caído: Envolver, de Anitta.