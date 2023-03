Madrinhas? Anitta se arruma com Paris Hilton para o casamento de Lele Pons

05/03/2023 | 10:11



Anitta não está para brincadeira! Cada vez mais entrosada no círculo de famosos internacionais, a cantora posou ao lado de Paris Hilton. No último sábado, dia 4, a intérprete de Girl From Rio publicou uma foto de roupão rosa para dizer que estava se arrumando com a socialite norte-americana para o casamento de Lele Pons.

Isso porque ambas eram madrinhas da influenciadora venezuelana, que trocou as alianças com o rapper Guaynaa em uma festinha pomposa para 300 convidados em Miami, nos Estados Unidos.

É o dia da Lele, escreveu Anitta nos Stories.

Em vídeo publicado pelos convidados, ela apareceu usando um vestido longo verde-água igual ao de Paris e de outras madrinhas. Mas não parou por aí! Além de curtir os preparativos com Hilton, a brasileira também caminhou em direção ao altar com o cantor Sebastián Yatra.

Já na celebração que aconteceu após a cerimônia, Anitta encontrou as cantoras latinas Natti Natasha e Becky G. A influenciadora brasileira Gkay também marcou presença.