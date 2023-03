No BBB23, Big Fone causa desavença entre aliados. Veja tudo o que rolou nesta madrugada

05/03/2023 | 09:11



O toque do Big Fone voltou a soar, iniciando uma nova rodada de tretas! Na madrugada deste domingo, dia 5, os nervos dos participantes ficaram à flor da pele após a surpresinha que Boninho preparou e rolou até desavença entre aliados.

Assim que o telefone tocou, Cezar saiu correndo para atender e conseguiu escapar do paredão, tendo ainda direito a contragolpe para puxar alguém para a próxima berlinda.

Por outro lado, Ricardo Alface está tenso. Isso porque, após a discussão que teve com o aliado Fred Boco Roso por dizer que Sarah Aline, do outro grupo, era sua prioridade no game, o participante teme ser indicado ao paredão, já que Fred é o líder da semana.

- Eu acabei de ver a movimentação ali, eu não sou besta, velho, eu não sou besta, contou para Sarah Aline.

Ricardo ainda falou que Larissa anda o incomodando nos últimos tempos:

- A Lari estava ali de piadinha comigo, eu odeio isso. Essa guria não vai entrar na minha mente. [...] Ela está nessa de querer votar em mim. Pode votar. Sinta-se à vontade, mas vai vir junto. Eu não tenho medo.

Amanda também desabafou. A médica disse a Cara de Sapato que se assustou com a discussão entre os aliados.

- É por isso que eu digo: às vezes que é melhor ficar quieto. Quieto, não, desculpa. Ouvir, né?, respondeu o lutador de MMA.

Por falar na médica, Fred Boco Roso e os moradores do Quarto Deserto soltaram o verbo sobre a sister.

- Amanda é prioridade só do Sapato, das outras pessoas ela vai estar muito embaixo na lista. E ela fica nessa ânsia de querer se posicionar. Porque, antes, eu achava que ela nem tinha, os problemas dela eram sempre em cima dos enredos do Sapato, o que é preocupante.

Eita!