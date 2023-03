Cezar Black atende o Big Fone do BBB23 e se salva do paredão

05/03/2023 | 09:11



Mais uma reviravolta no jogo! Na noite deste sábado, dia 4, o Big Fone tocou ao vivo para agitar o jogo dos participantes do BBB23. Pela dinâmica da vez, quem atendesse teria que salvar Key Alves ou Cezar do paredão e colocar outra pessoa no lugar durante a noite de votação, que acontecerá no próximo domingo, dia 5. Os dois brothers foram emparedados pelo último Big Fone, atendido por MC Guimê.

Assim que ouviram o telefone tocar, os confinados da casa mais vigiada do Brasil correram como nunca para atender e receber o comando do Big Boss. Os aliados do Quarto Fundo do Mar já estavam na área externa e tomaram a dianteira, pois tiveram vantagem na corrida devido à distância.

Quem chegou primeiro e garantiu o poder foi Cezar, que decidiu se salvar. Logo após atender a ligação, o enfermeiro recebeu o carinho dos aliados e depois partiu para uma conversa para discutir estratégias de jogo. Durante a formação do paredão, ele poderá indicar alguém.

Alguns brothers já especulavam ao longo do dia que o Big Fone poderia tocar e o Quarto Deserto chegou até a pensar na estratégia de tirar Key Alves e colocar outra pessoa, assim o líder Fred poderia indicar a sister e tirar sua chance de participar da Prova Bate-volta.