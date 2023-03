Ramalhão se despede do Paulistão com derrota

Da FPF



05/03/2023 | 01:20



O Corinthians fechou sua participação na fase de grupos do Paulistão ao vencer o Santo André, por 3 a 1, de virada, nesse sábado (4) à noite na Neo Química Arena pela 12.ª rodada. Com isso, terminou na liderança do Grupo C, com 22 pontos, agora vai aguardar a definição do seu adversário nas quartas. O Santo André, que não corria riscos de queda e não tinha chances de classificação, encerra sua participação nesta fase com 14 pontos, em terceiro lugar do Grupo D, atrás dos dois melhores times da competição: São Bernardo FC, com 26, e Palmeiras, com 27 pontos.Com apoio de mais de 42 mil torcedores, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Mas, ironicamente, foi o Santo André quem abriu o placar, aos 30 minutos, quando José Hugo disparou num contra-ataque, ganhou a dividida com Balbuena e tocou na saída de Carlos Miguel, que teve a chance de substituir Cássio, que ganhou um descanso. A torcida não parou de gritar e empurrar o time, acreditando no empate, que saiu aos 39 minutos com Yuri Alberto. Na pequena área, o camisa 9 completou numa bonita virada, após passe da linha de fundo de Matheus Araújo. No segundo tempo, o Timão virou aos 14 minutos, Fágner cruzou e Paulinho entrou rápido de trás e tocou de chapa de pé para as redes. Em desvantagem no placar, o Santo André esboçou sair um pouco, mas levou outro gol, aos 18 minutos.

Após tabela de Matheus Araújo com Fausto Vera a bola chega nos pés de Yuri Alberto, que faz o giro e bate forte. Depois disso, o técnico Fernando Lázaro começou a fazer trocas para poupar seu time visando as quartas e o Santo André não conseguiu reagir.