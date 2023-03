Bode resgatado vira ‘pet’ para família de Santo André

Pamela Cadamuro



05/03/2023 | 04:11



O amor pelos animais sempre fez parte da vida da publicitária Andressa Alves, que mora no bairro Parque Novo Oratório, em Santo André. Mas, há pouco mais de dois anos, ela trouxe para casa um pet diferente. Entre cachorros, gatos e pássaros, o bode Aquiles faz parte da família, assiste televisão, viaja de carro, passeia pelo bairro e chama atenção dos vizinhos de todas as idades.

Aquiles foi resgatado ainda filhote, em uma cidade da região. Com aproximadamente dois meses na época, ele estava tomado por carrapatos e problemas de pele. Ao ser informada sobre a situação, Andressa não teve dúvidas de que ficaria com o animal. “Eu liguei para o meu pai na hora e disse ‘vamos buscar um bode’. Desde então ele é nosso companheiro, no início foi um longo período de tratamento, mas ele foi se recuperando e hoje está super bem”, disse.

Há dez anos, Andressa resgata animais em situação de maus-tratos e ajuda a encontrar um novo lar para os pets através do grupo Esperança Animal, criado por ela junto com uma amiga. “Sempre gostei de animais e me importei com eles, as coisas foram acontecendo de forma natural. Sei que nem sempre vou conseguir ajudar todo mundo, mas ajudo com muito carinho todos os que posso”, afirmou a jovem, que começou a cursar faculdade de veterinária por causa do trabalho com os bichos.

O pai de Andressa, “cúmplice” da filha nos resgates e cuidados com os animais, também ajuda na rotina de Aquiles. Juntos, eles costumam caminhar pelo bairro e possuem o hábito de viajar para o interior. “Nós temos um sítio em Bragança Paulista. Quando vamos para lá, ele viaja no banco de trás, quietinho. Às vezes levanta a cabeça, olha a paisagem e chega até a dormir”, disse o advogado Reinaldo Barbosa, 63. Aquiles é apegado e segue o tutor por toda a casa. “Quando eu vou lá fora ver o movimento da rua, ele vai comigo, fica no portão. Se eu entro para ver TV ele também me acompanha, deita e fica prestando atenção em tudo.”

Durante os passeios pelo bairro, o bode desperta curiosidade por onde passa: do bar ao parque que fica a poucos metros da casa onde ele vive. Dócil, com o pelo brilhoso e cheio de estilo com bandanas e gravatas que fazem parte da sua coleção, adultos e crianças ficam curiosos para saber mais sobre o animal.

"É diferente, a gente não vê um bode assim na cidade todo dia. As crianças de hoje em dia quase não conhecem esses animais. Ele é lindo mesmo”, disse a dona de casa Creusa Alves de Azevedo, 59, que frequenta o espaço com os netos e levou as criaças para conhecer e dar petiscos a Aquiles.

Mesmo com o comportamento tranquilo, Aquiles ainda faz algumas “travessuras”. Andressa explica que o cardápio dele é composto por farelo, milho, aveia, capim, frutas e ração, mas quando está dentro de casa ele precisa de supervisão ou pode comer o que estiver ao seu alcance.

“Esses dias ele comeu uma guia de exame, por exemplo. A gente fica de olho para não deixar nada desse tipo por perto quando ele está na sala justamente para não acontecer e causar problemas”, afirmou Andressa.

Além da alimentação balanceada, Aquiles também toma banho a seco com frequência, já que a higienização com água é indicada apenas uma ou duas vezes por ano em caprinos.

APOIO DA FAMÍLIA

A mãe de Andressa, que também mora na casa com a filha, o marido, o bode e os outros animais da família, disse que nunca pensou em ter um animal como o Aquiles, mas que apoia o trabalho por saber da importância que ele tem na vida da jovem. “Eu ajudo a cuidar, deixo sempre tudo limpinho e fico ao lado dela cada vez que chega um animal novo resgatado. Sei que ela ama fazer tudo isso”, disse Ana Maria Medina Barbosa, 62.

FESTA E REDES SOCIAIS

No ano passado, Andressa e a família fizeram uma festa de aniversário para Aquiles, com direito a convidados, docinhos e bolo. A ideia surgiu para comemorar a vida do animal depois de tantos desafios. “Ele já passou por muita coisa, queríamos celebrar ele ter vencido tudo e estar aqui com a gente”, comentou a publicitária.

As fotos da festa foram compartilhadas nas redes sociais, mas não apenas na de Andressa. Aquiles também possui um perfil no Instagram, o @aquilesobode.