Empresa cria sensor para alertar prefeituras sobre deslizamento

Beatriz Mirelle



05/03/2023 | 05:53



Prever possíveis deslizamentos pode ser uma das alternativas para evitar tragédias geradas por desastres naturais como em São Sebastião e em outras cidades do Litoral Norte neste Carnaval. Quando casos como esses acontecem, as autoridades locais se mobilizam para evitar o aumento no número de feridos e mortos por conta de enchentes, assim como buscam estratégias para que os prejuízos não se repitam. O sensor de movimento de pedras e encostas é um dos métodos que prefeituras como as de Petrópolis (RJ) e Pindamonhangaba (SP) utilizam para redução de danos.

O mecanismo foi criado pela startup paulistana iNeeds, focada em segurança, cidades inteligentes e mobilidade. Ele é prensado em rochas e encostas e envia diariamente notificações para a Defesa Civil. Caso haja inclinação acima de cinco graus, o objeto encaminha novos alertas para a central de controle da cidade, o que permite que as autoridades consigam remover famílias do local antes que algum deslizamento ocorra.

“Quando começamos a trabalhar no meio da pandemia em projetos de cidades inteligentes, o primeiro foi o bueiro inteligente. Se o bueiro elevar acima do programado, há um sensor que avisa a prefeitura para que ela possa tomar alguma providência. Isso serviu de inspiração para desenvolvermos outros itens”, explica Pedro Curcio, diretor-executivo da iNeeds. “Petrópolis foi a primeira que solicitou. Houve uma forte chuva na cidade em 2022 que causou mortes. Depois, ainda havia previsão de novos temporais. Com a instação dos sensores, a Prefeitura tirou mais de 50 famílias de locais de riscos indicados.”

O conceito de cidade inteligente refere-se a um município conectado, com monitoramento e tecnologia avançada.

Nayara Pessoa, da área técnica da iNeeds, comenta que o sensor faz a mediação de qualquer movimento das encostas e informa o ângulo e intensidade dessas vibrações. A bateria do aparelho é carregada por energia solar e tem vida útil de cinco anos. “A prefeitura passa para nós quais são os espaços de risco, a latitude e longitude. Nossa equipe faz a avaliação técnica para entender o terreno e a topografia para fazer a precificação e instalar nos pontos mais críticos.”

Além de gastos contratuais que variam e podem chegar a R$ 80 mil, a mensalidade média do sensor é de R$ 50, com contrato de 24 meses.

De acordo com Curcio, a iNeeds foi convocada para fazer esse estudo em São Sebastião após a finalização dos resgates. “O solo já estava sensível. A última tromba d''água agravou a situação. O sensor teria alertado em chuvas anteriores. Após o contato das prefeituras, promovemos a estratégia ideal para o local, já que cada terreno é um terreno. Elas têm que entender qual tipo de sensor vão querer, se é para leito de rio, bueiro ou lixeira inteligentes, de movimento etc.”