Padilha diz que CPI não é melhor instrumento para punir terroristas

Artur Rodrigues



05/03/2023 | 06:44



O governo federal avalia que a CPI dos atos golpistas não é o melhor instrumento para investigar os crimes cometidos no dia 8 de janeiro por ser mobilizada por “quem passou pano nos atos terroristas”, afirmou neste sábado (4) o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Nós vamos atrás de quem financiou os atos terroristas. Já estamos descobrindo, serão punidos seguindo o processo legal. Nós vamos atrás de quem organizou aqueles atos terroristas, e a melhor forma de quem quiser de fato apurar quem financiou, organizou e mobilizou os atos terroristas do dia 8 de janeiro é apoiar o trabalho do Ministério da Justiça e do Judiciário. Na nossa opinião, CPIs que são mobilizadas por quem passou pano nos atos terroristas não são os melhores instrumentos para fazer apuração daqueles atos”, defendeu Padilha, durante a 7ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), na sede da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro.