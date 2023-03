Mauá obtém aval da CPTM para fazer obras de drenagem

Da Redação



05/03/2023 | 04:36



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deu autorização para o andamento das obras, por parte da Prefeitura de Mauá, para minimizar os impactos das chuvas na área central do município. Agora, a administração municipal pode seguir com a fase das ações de drenagem na altura da Avenida João Ramalho, que passará por baixo da linha férrea. O objetivo é mais do que dobrar a vazão de água a partir do piscinão do Paço até chegar ao rio Tamanduateí.

O aval foi dado durante reunião realizada na última sexta-feira (3) com o presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, o prefeito de Mauá Marcelo Oliveira (PT), o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) e o deputado estadual eleito Rômulo Fernandes (PT).

“É uma grande conquista da nossa cidade. As obras foram iniciadas em 2015, mas pararam em 2017, devido ao descaso e falta de empenho da antiga gestão em avançar nessas conversas com a CPTM. Mas entendemos que é essencial realizar urgentemente essa intervenção, para termos um reforço no combate às enchentes em Mauá, pois a vazão de água passaria dos atuais 22 m³ por segundo, para mais de 50 m³”, afirmou o prefeito.

Em entrevista exclusiva ao Diário no dia 23 de janeiro, o chefe do Executivo falou da conquista de R$ 7 milhões junto ao governo do Estado para resolver o problema crônico das enchentes no entorno do Paço. “Se tudo der certo, já não veremos mais alagamentos na entrada da cidade no próximo verão”, disse na ocasião.

Marcelo, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, destacou ainda que a conversa avançou em outras frentes com o presidente da companhia estadual. “A CPTM se comprometeu em lançar ainda este ano a licitação para reforma das três estações que ficam em Mauá (Capuava, Mauá e Guapituba) e também participar ativamente das conversas para a chegada do Metrô ao Grande ABC, consolidando a integração dos modais de transportes e seus impactos positivos para a população e trabalhadores da região”, explicou Marcelo.

Luiz Fernando, que inicia no dia 15 seu terceiro mandato na Assembleia, também falou do encontro com Pedro Moro e do pleito para os moradores. “Levamos vários solicitações envolvendo a estação de trem da cidade, que é atendida pela Linha 10-Turquesa e importante meio de locomoção de mauaenses até Santo André, São Caetano e São Paulo. As principais são melhorias na acessibilidade e solução das constantes enchentes na linha”, disse Luiz Fernando em suas redes sociais.