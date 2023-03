CBF divulga tabela da 2ª fase da Copa do Brasil; Ponte joga 3ª e Santos, na 5ª

04/03/2023 | 16:10



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado, a tabela da segunda fase da Copa do Brasil. As disputas começam neste terça-feira com Brasil de Pelotas e Ponte Preta, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, a partir das 20 horas (de Brasília).

O Santos entra em campo na quinta-feira, na Vila Belmiro, às 21h30, para enfrentar o Iguatu-CE. No mesmo dia, mas às 20 horas, o Botafogo-SP vai receber o São Raimundo (RR), em Ribeirão Preto.

América-MG, Coritiba, Goiás, Bragantino, Botafogo, Vasco e Grêmio vão disputar suas partidas apenas na semana dos dias 14, 15 e 16 de março.

No regulamento desta fase, os duelos ocorrem em jogo único, como na fase anterior, mas sem a vantagem do empate para a equipe visitante. Se a partida terminar sem um vencedor, as vagas para a terceira fase vão ser definidas após disputa nos pênaltis.

Confira os jogos da segunda fase da Copa do Brasil:

Terça-feira

20 horas

Brasil-RS x Ponte Preta-SP

Quarta-feira

19 horas

Camboriú-SC x Bahia-BA

20 horas

Remo-PA x São Luiz-RS

21h30

Tombense-MG x Retrô-PE

09/03 (quinta-feira)

19 horas

Náutico-PE x Vila Nova-GO

20horas

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

21h30

Santos-SP x Iguatu-CE

Dia 14

19 horas

Maringá-PR x Marcílio Dias-SC

20 horas

Coritiba-PR x Criciúma-SC

21h30

América-MG x Santa Cruz-PE

Dia 15

15h30

Nova Iguaçu-RJ x Nova Mutum-MT

19 horas

Ituano-SP x Ceará-CE

19 horas

Águia de Marabá-PA x Goiás-GO

20 horas

Botafogo-RJ x Brasiliense-DF

21h30

CRB-AL x Operário-MG

Ypiranga-RS x Red Bull Bragantino-SP

16/03 (quinta-feira)

19 horas

CSA-AL x Brusque-SC

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

20 horas

Grêmio-RS x Ferroviário-CE

21h30

Vasco-RJ x ABC-RN (21h30)