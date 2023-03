Jojo Todynho responde perguntas polêmicas de internautas e afirma que não desistiu de fazer cirurgia bariátrica

04/03/2023 | 16:10



Grandes novidades! Giovanna Ewbank usou suas redes sociais para anunciar algumas mudanças em sua vida e em seu trabalho - e uma de suas revelações deixou seu público chocado. Isso porque a esposa de Bruno Gagliasso anunciou a pausa do podcast Quem pode, pod, com Fernanda Paes Leme.

Apesar de parar por cerca de dois meses, Gioh não vai sumir completamente. E, para não deixar os seguidores sem nenhum conteúdo, a influenciadora decidiu compartilhar sua vida no Rancho da Montana.

Em um reality, que será exibido em seu canal do YouTube, Giovanna vai mostrar tudo e mais um pouco de sua vida. Além dela, é claro que Bruno, Titi, Bless e Zyan vão aparecer e protagonizar muitos momentos incríveis.

Gente como a gente

Além de compartilhar as novidades com os fãs, Gioh também aproveitou para abrir o coração. Durante o vídeo, a esposa de Bruno falou sobre sua ansiedade, e confessou que sofreu com ela recentemente.

- Tive uma crise de ansiedade semana passada, que chegou a me faltar ar, fiquei chorando compulsivamente. Hoje em dia a gente está correndo contra o tempo e o tempo engole a gente mesmo assim, mesmo assim não dá tempo.

Ela ainda falou sobre a relação da família, e especialmente do amado, com o lugar:

- A gente vai mostrar momentos muito íntimos nossos e o porque o Rancho da Montanha é tão importante. A gente consegue colocar o pé no chão aqui. A gente consegue perceber um ao outro, olhar no outro. Aqui é o lugar que o Bruno ama, o grande sonho que sonhamos juntos com ele.