Pedro Malta, ator mirim de Kubanacan, anuncia nascimento do primeiro filho: Dante chegou

04/03/2023 | 15:11



A família aumentou! Pedro Malta não se aguenta de alegria com a chegada do primeiro filho, Dante. O ex-ator mirim, que fez sucesso ao trabalhar nas novelas Coração de Estudante e Kubanacan, usou as redes sociais para anunciar o nascimento do pequeno.

Em publicação no Instagram, o artista exibiu registros em que apareceu ao lado da esposa, Fernanda Lacerda Malta, após o parto, e escreveu um longo texto na legenda. Pedro começou com algumas palavras de reflexão sobre a nova fase:

Justo no Carnaval da retomada após pandemia, acabei entrando no bloco... Bloco cirúrgico, diga-se. Ninguém vai para esse lugar com a intenção de sair a mesma pessoa; assim como ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio - as pessoas adentram o bloco com a intenção de passar por uma verdadeira transformação, seja pela retirada ou pelo acréscimo de algo às suas vidas. Algo, ou melhor, alguém, foi acrescentado às nossas vidas, colorindo-as com novos e vibrantes tons através de sua chegada.

Em seguida, fez um agradecimento à amada:

É difícil, mesmo para alguém que hoje vive das palavras, encontrar as melhores ou mais precisas delas para relatar o que se passou conosco naquele ambiente - com o perdão da obviedade, evidente que Fernanda foi a submetida a todos os sacrifícios do processo diretamente (sobretudo, não posso deixar de te agradecer por toda uma vida, Fernanda, obrigado por abrigar nosso pedacinho de sonho dentro de ti nos últimos nove meses).

E o papai de primeira viagem finalizou contando que está ansioso para cuidar de Dante:

Mas eu não posso negar que também passei por uma intervenção: É como se tivessem transplantado um coração novinho em mim, preparado para acomodar uma nova forma e tamanho de amor. E um dos principais responsáveis por esse transplante, ao lado de competentíssima equipe multidisciplinar, foi o Paulo Henrique, todo meu agradecimento por trazer nosso principezinho ao mundo. Dante chegou, e com ele, a expansão e renovação de todos os meus objetivos, ansiedades, perspectivas de futuro e definições de noite mal dormida. Mas eu estou desejando mesmo não dormir, só para esticar cada minutinho desse sonho acordado, meu filho. Bem-vindo, Dante, o mundo todinho está a sua espera.