Sem dar detalhes, Boninho indica que BBB23 terá Quarto Branco

04/03/2023 | 15:10



Será que vem aí uma novidade para agitar o BBB23? Boninho atiçou a web ao compartilhar um vídeo indicando que o reality contará com o famoso Quarto Branco. Fazendo mistério sobre a dinâmica, o Big Boss apenas declarou:

- A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?

Além de citar um exchange - traduzido para o português como intercâmbio, Boninho ainda deixou os internautas morrendo de curiosidade sobre o que está por vir no programa ao marcar o perfil do reality mexicano La Casa dos Famosos na legenda.

BBB não vai parar! Já está tudo certo para nosso contato com La Casa dos Famosos México e não para por aí? Ah, alguém falou em quarto novo?

Deu ruim!

Após reclamar do figurino que recebeu para a festa do BBB23 e afirmar que a produção tem seus favoritos, Bruna levou uma bronca do Big Boss enquanto todos estavam reunidos na sala para dar início à Prova do Anjo. Fred também teria insultado a equipe do reality e foi penalizado ao lado da sister. Cada um deles perdeu 200 estalecas.

- Atenção todos, o senhor Fred insultou a produção essa noite, Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta de seu figurino! Fred e Bruna perdem 200 estalecas cada! E aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar! Sigam seu jogo e esqueçam a produção!