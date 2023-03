Globo não exibirá cerimônia do Oscar em 2023; saiba onde assistir

04/03/2023 | 14:56



Assim como ocorreu no ano passado, a Globo não exibirá a cerimônia do Oscar em 2023. A entrega de prêmios, que acontece no dia 12 de março, um domingo, será transmitida pelo canal pago TNT e pelo streaming HBO Max.

A cobertura ao vivo terá início às 20h (uma hora antes do começo da cerimônia) e contará com Ana Furtado, Camila Morgado e Michel Arouca, além de reportagens de Aline Diniz e Carol Ribeiro.

Depois de anos com a Globo fazendo a transmissão do Oscar, em 2022, a cerimônia ficou restrita ao seu serviço de streaming Globoplay, não aparecendo na TV aberta. Desta vez, porém, a Globo não adquiriu os direitos de exibição.