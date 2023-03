Kim Kardashian é detonada na web após afirmar que vai guardar roupas sensuais para filhas usarem na formatura

04/03/2023 | 14:11



Os mais de 300 milhões de seguidores que Kim Kardashian reúne apenas em seu Instagram decidiram usar a rede social para criticar o posicionamento da socialite. Isso porque, durante o Milão Fashion Week, ela teria dito à revista Vogue que suas filhas poderiam usar o mesmo modelo da marca Dolce & Gabbana que ela estava usando em um baile de formatura.

- Espero que as minhas filhas possam usá-lo um dia. North e Chicago podem usar [o novo modelo] no baile do colégio, em uma boate, elas podem usar onde quiserem, eu não serei ciumenta com meu arquivo Dolce.

Apesar da fala ser genérica, com Kim citando também outras ocasiões, alguns internautas deixaram comentários negativos insinuando que as crianças, principalmente North West, de nove anos de idade, não vão querer se vestir daquela forma.

Dificilmente isso seria um cropped, isso aí é um sutiã e nada apropriado para um baile de formatura. Pelo amor de Deus!

Outro comentário pedia para Kim não obrigar suas filhas a seguirem seu estilo de vida.

Kim, deixa suas crianças se expressarem, deixe elas terem seus próprios corpos, seu próprio estilo. Deixe elas viverem suas próprias vidas de forma privada.

Na ocasião, a Kardashian escolheu um conjunto vermelho cravejado de cristais que já foi um vestido e faz parte de seu acervo pessoal. Para o evento, os estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana customizaram a peça e ainda fizeram mais acessórios com o tecido, como a mini bag que a estrela usou.

North West, a filha mais velha de Kim com o rapper Kanye West, agora conhecido como Ye, está sempre acompanhando a mãe nos eventos de moda e chama atenção dos fotógrafos por ter um estilo único que esbanja autenticidade - bem diferente das escolhas fashion de Kim e do resto do clã Kardashian