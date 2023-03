Assessoria de Isis Valverde se pronuncia após boatos que atriz teria beijado Marcus Buaiz em Paris

04/03/2023 | 13:11



Isis Valverde supostamente está mergulhada em um novo romance após o fim do casamento com André Resende. Segundo informações do jornal Metrópoles, a atriz teria encontrado Marcus Buaiz em um restaurante em Paris, na França, e trocado beijos com o ex-marido de Wanessa Camargo. O famoso terminou o casamento com a cantora em 2022 após 17 anos.

Uma fonte que almoçava no Hotel Costes informou que Isis estava sentada em uma mesa com sua empresária e seu maquiador. Marcus teria chegado cerca de 15 minutos depois e cumprimentado Valverde com um beijo e abraço.

O informante ainda teria tentado fotografar os dois juntos, mas viu que o local estava repleto de seguranças, pois Leonardo DiCaprio também estava almoçando no restaurante. Pessoas próximas aos artistas teriam confirmado o romance ao veículo.

Contatada pelo Metrópoles, a assessoria de Isis Valverde declarou:

Não vamos comentar sobre a vida pessoal da atriz.