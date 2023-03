Pedro Sampaio está namorando atleta de vôlei de 22 anos de idade

04/03/2023 | 13:11



Ao que parece, Pedro Sampaio encontrou alguém para chamar o nome dele no pezinho do ouvido. De acordo com o jornal Extra, o cantor estaria namorando um atleta de vôlei de 22 anos de idade.

Inclusive, de forma discreta, o relacionamento já está rolando há pelo menos sete meses. Mas quem é o boy que roubou o coração da voz de Galopa?

Ainda segundo o jornal, Sampaio assumiu o namoro com Henrique Meinke para amigos e familiares, inclusive Pabllo Vittar, que super apoia o casal. O atleta nasceu no Mato Grosso e, aos 17 anos de idade, foi convocado para a Seleção Brasileira escolar.

Atualmente, Meinke mora no Rio de Janeiro e também atua como modelo na agência 40º Graus Models, responsável por alavancar a carreira de Cauã Reymond.

E o casalzinho vive viajando pelo Brasil, viu! Já passearam por Fernando de Noronha, se divertiram no Beto Carrero World e até na Farofa da Gkay.