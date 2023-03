Lula divulga nota de pesar por morte de Paulo Caruso

04/03/2023 | 12:08



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou na manhã deste sábado, 4, uma nota de pesar pela morte do cartunista Paulo Caruso. "Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia a dia que constrói nossa história recente", trouxe o comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, acrescentando que o traço veloz e o humor do artista já são parte da memória nacional.

Lula salientou também que Caruso contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um País com direito à liberdade de expressão. "Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores."